Рождественский ангел (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.



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