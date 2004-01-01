Рождественский ангел (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Noel
Драмы, Мелодрамы92 мин12+
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Сюжет
Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Чазз
Пальминтери
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Пол
Уокер
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Алан
Аркин
- МТАктёр
Маркус
Томас
- СМАктёр
Сонни
Маринелли
- ДСАктёр
Дэниел
Сунджата
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- РДАктёр
Роб
Дэйли
- Актёр
Робин
Уильямс
- АКПродюсер
Аль
Корли
- ДАПродюсер
Дэниэл
Адлер
- АШХудожник
Андре
Шамберлан
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- АМКомпозитор
Алан
Менкен