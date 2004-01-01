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Рождественский ангел

Рождественский ангел (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Noel
Драмы, Мелодрамы92 мин12+

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Сюжет

Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb