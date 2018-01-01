Wink
Рождественские приключения
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественские приключения»

Режиссёры

Кэтрин Киран

Catherine Cyran
Режиссёр

Актёры

Рэйчел Ли Кук

Rachael Leigh Cook
АктрисаLina Gordon
Грейстон Холт

Greyston Holt
АктёрMax Cooper
Джон Кор

Jon Cor
АктёрDaryl
Робин Брэдли

Robyn Bradley
АктрисаCynthia
Эрика Эллиот

Erica Elliot
АктрисаSamantha
Себастьян Гаки

Sebastian Stewart
АктёрAdam
Кит Маккекни

Keith MacKechnie
АктёрHarvey
Рэйлин Хэрвуд

Raylene Harewood
АктрисаSheila
Мэтт Кларк

Matt Clarke
АктёрGreg (в титрах: Matthew Clarke)
Патриция Хэррас

Patricia Harras
АктрисаAngie

Продюсеры

Рэйчел Ли Кук

Rachael Leigh Cook
Продюсер
Джим Хэд

Jim Head
Продюсер

Операторы

Питер Статис

Pieter Stathis
Оператор