Рождественские приключения
Wink
Фильмы
Рождественские приключения

Рождественские приключения (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Cross Country Christmas
Мелодрама, Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лина и Макс живут в Нью-Йорке и очень хотят попасть на Рождество в свой маленький городок, но из-за снежной бури их рейс отменили. Теперь они вынуждены добираться своим ходом

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb