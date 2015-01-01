8.52015, Christmas Trade
Комедии, Семейные95 мин12+
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Рождественская подмена (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
После смерти мамы одиннадцатилетний Робби Тейлор живет со своим отцом в Лос-Анджелесе. Его отец работает в адвокатской фирме, специализирующейся на недвижимости. У сына и отца разные представления о том, что такое благополучная семья. Если у Тейлора-старшего понятие благополучия определяется финансами, то для сына, у которого масса проблем в школе, да к тому же страстное желание завести себе четвероногого питомца, были другие оценки этого понятия. Однако накануне Рождества наши герои меняются местами в полном смысле этого слова. Теперь каждый из них может посмотреть на ситуацию с противоположной стороны…
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- МКАктёр
Майкл
Кэмпион
- Актёр
Том
Арнольд
- ДГАктриса
Дженнифер
Грант
- ДААктриса
Дезри
Абейта
- ЭСАктриса
Энн
Стедман
- ВБАктёр
Виктор
Браун
- АКАктриса
Аманда
Конлон
- КСАктриса
Камрин
Саттон
- ДВПродюсер
Джим
Вальдес
- ГБПродюсер
Грегг
Белло
- ДБПродюсер
Даг
Билитч
- МСХудожница
Меган
Спац
- РКМонтажёр
Рэнди
Картер
- СБКомпозитор
Соня
Белоусова