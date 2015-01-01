Рождественская подмена (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти мамы одиннадцатилетний Робби Тейлор живет со своим отцом в Лос-Анджелесе. Его отец работает в адвокатской фирме, специализирующейся на недвижимости. У сына и отца разные представления о том, что такое благополучная семья. Если у Тейлора-старшего понятие благополучия определяется финансами, то для сына, у которого масса проблем в школе, да к тому же страстное желание завести себе четвероногого питомца, были другие оценки этого понятия. Однако накануне Рождества наши герои меняются местами в полном смысле этого слова. Теперь каждый из них может посмотреть на ситуацию с противоположной стороны…



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