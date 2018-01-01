WinkФильмыРождественская ночь в БарселонеАктёры и съёмочная группа фильма «Рождественская ночь в Барселоне»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская ночь в Барселоне»
Актёры
АктёрÓscar
Алекс МаруниÀlex Maruny
АктрисаOlga
Виктория ЛуэнгоVictòria Luengo
АктрисаAlba
Александра ХименесAlexandra Jiménez
АктрисаSílvia
Айна КлотетAina Clotet
АктёрEnric
Абель ФолькAbel Folk
АктёрFrancesc
Давид БагесDavid Bagés
Актриса
Асунсьон БалагерAsunción Balaguer
АктёрArtur
Артур БускетсArtur Busquets
АктрисаCarme