Рождественская ночь в Барселоне (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, Barcelona, nit d'hivern
Мелодрама100 мин18+
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О фильме
Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- АМАктёр
Алекс
Маруни
- ВЛАктриса
Виктория
Луэнго
- АХАктриса
Александра
Хименес
- АКАктриса
Айна
Клотет
- АФАктёр
Абель
Фольк
- ДБАктёр
Давид
Багес
- АБАктриса
Асунсьон
Балагер
- АБАктёр
Артур
Бускетс
- МКАктриса
Монтсеррат
Карулья
- ЭНСценарист
Эрик
Наварро
- ЭССценарист
Эдуард
Сола
- АБПродюсер
Андреу
Буэнафуэнте
- ДдПродюсер
Дани
де ла Орден
- БСПродюсер
Бернат
Саумелл
- ААПродюсер
Альберто
Аранда
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЭКХудожница
Эва
Кальвиньо
- РКОператор
Рикард
Каньелас
- ЖДКомпозитор
Жоан
Дауза
- ФФКомпозитор
Флоренци
Феррер