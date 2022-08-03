Рождественская ночь в Барселоне
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Рождественская ночь в Барселоне

Рождественская ночь в Барселоне (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Barcelona, nit d'hivern
Мелодрама100 мин18+

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О фильме

Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье.

Страна
Испания
Жанр
Мелодрама
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская ночь в Барселоне»