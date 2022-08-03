Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье.

