WinkФильмыРождественская историяАктёры и съёмочная группа фильма «Рождественская история»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская история»
Режиссёры
Актёры
Ханну-Пекка БьёркманHannu-Pekka Björkman
Актёр
Отто ГуставссонOtto Gustavsson
Актёр
Кари ВяяняненKari Väänänen
Актёр
Минна ХаапкюляMinna Haapkylä
Актриса
Микко ЛеппилампиMikko Leppilampi
Актёр
Микко КоукиMikko Kouki
Актёр
Оскари ХеймоненOskari Heimonen
Актёр
Рой РонRoi Ron
Актёр
Лаура БирнLaura Birn
Актриса
Матти РистиненMatti Ristinen
Актёр
Саара ПаккасвиртаSaara Pakkasvirta
Актриса
Вилле ВиртаненVille Virtanen
Актёр
Лиза СьёхольмLisa Sjöholm
Актриса
Майкл БадалуккоMichael Badalucco
Актёр
Дженнифер БарнхартJennifer Barnhart
Актриса
Кэтрин БоровицKatherine Borowitz
Актриса
Рон КроуфордRon Crawford
Актёр
Ноа ЭммерихNoah Emmerich
Актёр
Джон ТуртурроJohn Turturro
Актёр