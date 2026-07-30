Wink
Фильмы
Рождественская история
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская история»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская история»

Режиссёры

Юха Вуолиоки

Юха Вуолиоки

Juha Wuolijoki
Режиссёр

Актёры

Ханну-Пекка Бьёркман

Ханну-Пекка Бьёркман

Hannu-Pekka Björkman
Актёр
Отто Густавссон

Отто Густавссон

Otto Gustavsson
Актёр
Кари Вяянянен

Кари Вяянянен

Kari Väänänen
Актёр
Минна Хаапкюля

Минна Хаапкюля

Minna Haapkylä
Актриса
Микко Леппилампи

Микко Леппилампи

Mikko Leppilampi
Актёр
Микко Коуки

Микко Коуки

Mikko Kouki
Актёр
Оскари Хеймонен

Оскари Хеймонен

Oskari Heimonen
Актёр
Рой Рон

Рой Рон

Roi Ron
Актёр
Лаура Бирн

Лаура Бирн

Laura Birn
Актриса
Матти Ристинен

Матти Ристинен

Matti Ristinen
Актёр
Саара Паккасвирта

Саара Паккасвирта

Saara Pakkasvirta
Актриса
Вилле Виртанен

Вилле Виртанен

Ville Virtanen
Актёр
Лиза Сьёхольм

Лиза Сьёхольм

Lisa Sjöholm
Актриса
Майкл Бадалукко

Майкл Бадалукко

Michael Badalucco
Актёр
Дженнифер Барнхарт

Дженнифер Барнхарт

Jennifer Barnhart
Актриса
Кэтрин Боровиц

Кэтрин Боровиц

Katherine Borowitz
Актриса
Рон Кроуфорд

Рон Кроуфорд

Ron Crawford
Актёр
Ноа Эммерих

Ноа Эммерих

Noah Emmerich
Актёр
Джон Туртурро

Джон Туртурро

John Turturro
Актёр

Сценаристы

Аку Лоухимиес

Аку Лоухимиес

Aku Louhimies
Сценарист
Юха Вуолиоки

Юха Вуолиоки

Juha Wuolijoki
Сценарист

Продюсеры

Юха Вуолиоки

Юха Вуолиоки

Juha Wuolijoki
Продюсер
Майкл Бадалукко

Майкл Бадалукко

Michael Badalucco
Продюсер
Алекси Хюверинен

Алекси Хюверинен

Aleksi Hyvärinen
Продюсер

Художники

Олли-Пекка Рахикайнен

Олли-Пекка Рахикайнен

Okku Rahikainen
Художник
Ану Пириля

Ану Пириля

Anu Pirilä
Художница

Монтажёры

Харий Илонен

Харий Илонен

Harri Ylönen
Монтажёр

Операторы

Мика Орасмаа

Мика Орасмаа

Mika Orasmaa
Оператор

Композиторы

Лери Лескинен

Лери Лескинен

Leri Leskinen
Композитор