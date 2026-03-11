Рожденный после смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн

Рожденный после смерти
2019, Strange But True
Триллер, Драма18+

О фильме

Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный после смерти»