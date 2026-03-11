Рожденный после смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Strange But True
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РЭРежиссёр
Роуэн
Этейл
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Маргарет
Куолли
- КДАктёр
Коннор
Джессап
- Актриса
Блайт
Даннер
- ММАктёр
Мена
Массуд
- СААктриса
Сара
Аллен
- АФАктриса
Аллегра
Фултон
- ДПАктёр
Дипал
Патель
- НДАктёр
Ной
Денвер
- КБАктриса
Кристи
Брюс
- ТРАктриса
Теннилл
Рид
- ВБАктриса
Ванесса
Барнс
- ЭГСценарист
Эрик
Гарсия
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- ХДПродюсер
Хилари
Дэвис
- НЭКомпозитор
Нил
Этейл