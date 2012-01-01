Рожденный дважды (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Venuto al mondo
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Итальянка Джемма отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джемму встречает ее давний друг Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фо�тографом Диего — любовью всей ее жизни.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Серджо
Кастеллитто
- ПКАктёр
Пьетро
Кастеллитто
- Актриса
Пенелопа
Крус
- СААктриса
Саадет
Аксой
- ВМАктёр
Виничио
Маркиони
- АХАктёр
Аднан
Хаскович
- ЛДАктёр
Люка
Де Филиппо
- Актёр
Эмиль
Хирш
- МФАктриса
Мира
Фурлан
- ЙДАктёр
Йован
Дивьяк
- Сценарист
Серджо
Кастеллитто
- ММСценарист
Маргарет
Мадзантини
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- Продюсер
Серджо
Кастеллитто
- ФФХудожник
Франческо
Фриджери
- ЭККомпозитор
Эдуардо
Крус