Рожденный дважды (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянка Джемма отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джемму встречает ее давний друг Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фо�тографом Диего — любовью всей ее жизни.



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