Рожденный дважды
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Рожденный дважды

Рожденный дважды (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Venuto al mondo
Драмы, Мелодрамы18+

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Сюжет

Итальянка Джемма отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джемму встречает ее давний друг Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фотографом Диего — любовью всей ее жизни.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный дважды»