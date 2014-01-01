Royal Blood - Live at The Oxford Art Factory (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Когда звучат необузданные cочные грувы Come On Over, тяжелые риффы Out Of The Black и ритмичный второй сингл Little Monster, трудно поверить в то, что этот мощный звук создан группой с таким небольшим составом. Нет смысла уточнять, что после этого концерта мы потеряли дар речи. Несомненно, на вас он произведет так�ое же впечатление. Концерт Royal Blood состоялся на площадке Oxford Art Factory в Сиднее, Австралия, 4 июня 2014 года.



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