Royal Blood - Live at The Oxford Art Factory (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Когда звучат необузданные cочные грувы Come On Over, тяжелые риффы Out Of The Black и ритмичный второй сингл Little Monster, трудно поверить в то, что этот мощный звук создан группой с таким небольшим составом. Нет смысла уточнять, что после этого концерта мы потеряли дар речи. Несомненно, на вас он произведет так ое же впечатление. Концерт Royal Blood состоялся на площадке Oxford Art Factory в Сиднее, Австралия, 4 июня 2014 года.



