Ровер (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Rover
Драма98 мин18+
О фильме
В захолустной пустыне судьба сводит двух совершенно разных людей. Молодой парнишка Рейнольдс хочет найти брата, а уставший от дикой жизни Эрик хочет найти свой угнанный автомобиль. Им предстоит проделать долгий и опасный путь прежде, чем они окажутся у цели. Но возможно эта встреча была не случайной…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Мишо
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- ТМАктёр
Таванда
Маниймо
- ДФАктёр
Дэвид
Филд
- СПАктёр
Скотт
Перри
- БААктёр
Бен
Армер
- ЭХАктёр
Этан
Хэнслоу
- ДДАктриса
Джиллиан
Джонс
- Сценарист
Дэвид
Мишо
- Сценарист
Джоэл
Эдгертон
- Продюсер
Глен
Баснер
- Продюсер
Дэвид
Линд
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- ДДХудожница
Джен
Дрэйк
- НБОператор
Наташа
Брайер
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос