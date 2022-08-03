Ровер (фильм, 2014) смотреть онлайн

В захолустной пустыне судьба сводит двух совершенно разных людей. Молодой парнишка Рейнольдс хочет найти брата, а уставший от дикой жизни Эрик хочет найти свой угнанный автомобиль. Им предстоит проделать долгий и опасный путь прежде, чем они окажутся у цели. Но возможно эта встреча была не случайной…

