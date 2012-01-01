Рорайма - к вершине затерянного мира (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Команда друзей, профессиональных скалолазов и альпинистов в составе Курта Альберта , Хольгера Хеубера и Штефана Гловача отправляется в экспедицию с целью покорить легендарную гору Рорайма на стыке Бразилии, Гайаны и Венесуэлы. Они еще не знают, с чем им предстоит столкнуться.



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