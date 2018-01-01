Wink
Романс для валторны
Актёры и съёмочная группа фильма «Романс для валторны»

Режиссёры

Ирина Киреева

Режиссёр

Актёры

Николай Орловский

АктёрКоля
Анастасия Лапина

АктрисаАнастасия Юрьевна
Сергей Пиоро

АктёрНейгер
Михаил Данилюк

Актёрконкурент
Александр Вартанов

Актёрконцертмейстер
Андрей Казанцев

Актёрохранник
Константин Карасик

Актёрсосед
Сергей Бородин

Актёрмеломан
Анна Киселёва

Актриса
Евгений Толоконников

Актёр

Сценаристы

Сергей Чихачёв

Сценарист
Ирина Киреева

Сценарист

Продюсеры

Ирина Киреева

Продюсер
Анастасия Соловова

Продюсер
Бинке Анисимов

Продюсер

Монтажёры

Даниэл Овруцкий

Монтажёр

Операторы

Алексей Шубаков

Оператор