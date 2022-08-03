Романс для валторны
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Романс для валторны

Романс для валторны (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Романс для валторны
Комедия, Короткометражка16 мин18+

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О фильме

Фильм о талантливом, но не очень удачливом музыканте-валторнисте, Коле, который отчаянно борется за место в известном оркестре и отстаивает свое право на победу путем сложнейшей сделки с совестью...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Короткометражка
Качество
SD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Романс для валторны»