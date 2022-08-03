Романс для валторны (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Романс для валторны
Комедия, Короткометражка16 мин18+
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О фильме
Фильм о талантливом, но не очень удачливом музыканте-валторнисте, Коле, который отчаянно борется за место в известном оркестре и отстаивает свое право на победу путем сложнейшей сделки с совестью...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Драма, Короткометражка
КачествоSD
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Киреева
- НОАктёр
Николай
Орловский
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- МДАктёр
Михаил
Данилюк
- Актёр
Александр
Вартанов
- АКАктёр
Андрей
Казанцев
- Актёр
Константин
Карасик
- СБАктёр
Сергей
Бородин
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- ЕТАктёр
Евгений
Толоконников
- СЧСценарист
Сергей
Чихачёв
- Сценарист
Ирина
Киреева
- Продюсер
Ирина
Киреева
- АСПродюсер
Анастасия
Соловова
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ДОМонтажёр
Даниэл
Овруцкий
- АШОператор
Алексей
Шубаков