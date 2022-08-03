Рок Апокалипсис
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Рок Апокалипсис

Рок Апокалипсис (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Wacken 3D
Документальный, Музыка91 мин18+

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О фильме

Вы окажетесь среди безумных фанатов, увидите закат прямо со сцены под первые аккорды хита DEEP PURPLE ‘Smoke On The Water’, услышите выступления ANTHRAX, MOTORHEAD, RAMMSTEIN, ANNIHILATOR, ALICE COOPER и множества новых групп со всего мира, познакомитесь с фанатами из других стран, которые приехали в маленький немецкий городок из Тайваня, Америки и Индии и устроились в палатках прямо посреди поля.

Страна
Германия
Жанр
Концерты, Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb