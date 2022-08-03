Вы окажетесь среди безумных фанатов, увидите закат прямо со сцены под первые аккорды хита DEEP PURPLE ‘Smoke On The Water’, услышите выступления ANTHRAX, MOTORHEAD, RAMMSTEIN, ANNIHILATOR, ALICE COOPER и множества новых групп со всего мира, познакомитесь с фанатами из других стран, которые приехали в маленький немецкий городок из Тайваня, Америки и Индии и устроились в палатках прямо посреди поля.

