Рок Апокалипсис (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Wacken 3D
Документальный, Музыка91 мин18+
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О фильме
Вы окажетесь среди безумных фанатов, увидите закат прямо со сцены под первые аккорды хита DEEP PURPLE ‘Smoke On The Water’, услышите выступления ANTHRAX, MOTORHEAD, RAMMSTEIN, ANNIHILATOR, ALICE COOPER и множества новых групп со всего мира, познакомитесь с фанатами из других стран, которые приехали в маленький немецкий городок из Тайваня, Америки и Индии и устроились в палатках прямо посреди поля.
СтранаГермания
ЖанрКонцерты, Документальный, Музыка
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb