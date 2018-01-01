Wink
Фильмы
Рога и копыта. Спасаем миссис Бидди|Фермер заводит женщину
Актёры и съёмочная группа фильма «Рога и копыта. Спасаем миссис Бидди|Фермер заводит женщину»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рога и копыта. Спасаем миссис Бидди|Фермер заводит женщину»

Режиссёры

Т.Дж. Салливан

T.J. Sullivan
Режиссёр
Тодд Граймс

Todd Grimes
Режиссёр
Майк Гасауэй

Mike Gasaway
Режиссёр

Актёры

Джеффри Гарсиа

Jeffrey Garcia
Актёр
Крис Хардвик

Chris Hardwick
АктёрOtis
Кэм Кларк

Cam Clarke
АктёрFreddy the Ferret
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрPeck
Тино Инсана

Tino Insana
АктёрPig
Ли-Эллин Бейкер

Leigh-Allyn Baker
АктрисаAbby the Cow
Ванда Сайкс

Wanda Sykes
АктрисаBessy the Cow
Дом Иррера

Dom Irrera
АктёрDuke the Dog
Мария Бэмфорд

Maria Bamford
АктрисаMrs. Beady
Стив Одекерк

Steve Oedekerk
АктёрMr. Beady

Сценаристы

Стив Одекерк

Steve Oedekerk
Сценарист
Том Шеппард

Tom Sheppard
Сценарист

Продюсеры

Стив Одекерк

Steve Oedekerk
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Художники

Филип А. Круден

Philip A. Cruden
Художник

Монтажёры

Ник Симотас

Nick Simotas
Монтажёр
Джон Лаус

John Laus
Монтажёр

Композиторы

Гай Мун

Guy Moon
Композитор