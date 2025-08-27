Родители (фильм, 1988) смотреть онлайн

Переехав в новый город, семья Лэми начинает обживаться на новом месте. Глава семейства работает химиком в исследовательском институте, его супруга — домохозяйка, и каждый день она готовит превосходные блюда. Слегка замкнутый сын Майкл, правда, отказывается есть дома, а по ночам его мучают кошмары. Мальчик ходит в начальную школу, где учителя замечают за ним определённые странности — кажется, он чего-то очень боится.

