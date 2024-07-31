Родился я в Сибири
Wink
Фильмы
Родился я в Сибири

Родился я в Сибири (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

1982, Родился я в Сибири
Драма12+

О фильме

Герой фильма - Василий Завьялов - сибиряк, директор школы в Тургусе, где родился и вырос. За плечами - армия и пединститут. Сельские коммунисты уважают его и избирают секретарем райкома партии...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг