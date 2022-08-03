Робот Робик. Пижамная вечиринка (фильм, 2010) смотреть онлайн

Робот по имени Робик - самый любопытный и непоседливый робот нашей галактики. Он исследует огромную вселенную и ее удивительные планеты. В каждой серии маленькие герои совершают открытия, узнают много нового об окружающих нас явлениях, учатся дружить, преодолевать препятствия.

