Wink
Фильмы
Робот Робик. Оригами с друзьями

Робот Робик. Оригами с друзьями (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Робот Робик. Оригами с друзьями
Мультфильм11 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Робот по имени Робик - самый любопытный и непоседливый робот нашей галактики. Он исследует огромную вселенную и ее удивительные планеты. В каждой серии маленькие герои совершают открытия, узнают много нового об окружающих нас явлениях, учатся дружить, преодолевать препятствия.

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.1 IMDb