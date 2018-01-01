Wink
Робот Робик. Космолагерь
Актёры и съёмочная группа фильма «Робот Робик. Космолагерь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Робот Робик. Космолагерь»

Режиссёры

Филлип Стэмп

Phillip Stamp
Режиссёр

Актёры

Стэйси ДеПасс

Stacey DePass
Актриса
Кемден Анджелис

Camden Angelis
Актриса
Джэйк Бил

Jake Beale
Актёр
Джорди Мэнд

Jordie Mand
Актёр
Джон Стокер

John Stocker
Актёр
Клео Теллье

Cleo Tellier
Актриса

Сценаристы

Филлип Стэмп

Phillip Stamp
Сценарист

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа

Композиторы

Серж Коте

Serge Côté
Композитор