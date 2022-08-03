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Робот и Монстр. Сохраняем спокойствие|Приключения няни

Робот и Монстр. Сохраняем спокойствие|Приключения няни (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Robot and Monster
Мультфильм, Семейный22 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Робот и Монстр живут в городе, где две их расы пытаются ужиться друг с другом. Этот мир ещe населяют обезьяны, которые вторгаются ночью в город, во главе со своим предводителем Кибером.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робот и Монстр. Сохраняем спокойствие|Приключения няни»