Робот и Монстр. Доктор? Нет!|Монстр-изобретатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Робот и Монстр. Доктор? Нет!|Монстр-изобретатель»

Режиссёры

Адам Генри

Adam Henry
Режиссёр
Сэм Ливайн

Sam J. Levine
Режиссёр
Чак Остин

Chuck Austen
Режиссёр

Актёры

Харланд Уильямс

Harland Williams
АктёрMonster
Кертис Армстронг

Curtis Armstrong
АктёрRobot
Морис ЛаМарш

Maurice LaMarche
АктёрGart
Джонатан Славин

Jonathan Slavin
АктёрOgo
Кри Саммер

Cree Summer
АктрисаSpitfire
Нолан Норт

Nolan North
АктёрCrikey
Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрPunch Morley
Меган Хилти

Megan Hilty
АктрисаJ.D.
Ри Перлман

Rhea Perlman
АктрисаNessie
Пин Ву

Ping Wu
АктёрMaster Grabmirist

Сценаристы

Дэйв Пресслер

Dave Pressler
Сценарист
Джеффри Вентимилья

Jeffrey Ventimilia
Сценарист
Кенни Байрли

Kenny Byerly
Сценарист

Продюсеры

Дэйв Пресслер

Dave Pressler
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Погребняк

Актёр дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Дмитрий Сова

Актёр дубляжа
Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа

Художники

Дэйв Пресслер

Dave Pressler
Художник

Композиторы

Джефф Судакин

Jeff Sudakin
Композитор