Рободог: Аэропес
Wink
Детям
Рободог: Аэропес

Рободог: Аэропес (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Robo-Dog: Airborne
Семейный, Кино для детей84 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

С виду Рободог обычный пeс, но вместо сердца у него пламенный мотор, а еще он оснащен множеством гаджетов. Во время научной выставки происходит авария, в результате которой чудо-собака теряет память и хозяина. Сможет ли Рободог прижиться в новой семье и найдут ли его прежние владельцы?

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.4 IMDb