Рободог: Аэропес (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Robo-Dog: Airborne
Семейный, Кино для детей84 мин6+
О фильме
С виду Рободог обычный пeс, но вместо сердца у него пламенный мотор, а еще он оснащен множеством гаджетов. Во время научной выставки происходит авария, в результате которой чудо-собака теряет память и хозяина. Сможет ли Рободог прижиться в новой семье и найдут ли его прежние владельцы?
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.4 IMDb