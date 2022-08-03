Рободог: Аэропес (фильм, 2017) смотреть онлайн

С виду Рободог обычный пeс, но вместо сердца у него пламенный мотор, а еще он оснащен множеством гаджетов. Во время научной выставки происходит авария, в результате которой чудо-собака теряет память и хозяина. Сможет ли Рободог прижиться в новой семье и найдут ли его прежние владельцы?

