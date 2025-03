Rob Zombie - The Zombie Horror Picture Show (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Из маниакальной извращенной фантазии Роба Зомби рождается его первый фильм-концерт, в котором сочетаются театральность, от которой волосы встают дыбом, аниматронные роботы, огромные светодиодные экраны, поразительное свето- и видео-шоу, пиротехника, безумные гитарные риффы и агрессивные ритмы. Фильм Zombie Horror Picture Show (режиссер — Роб Зомби) — это сложная мультимедийная постановка, придуманная гением фильмов ужасов и тяжелого рока. Фильм был выпущен во время тура Роба Зомби в 2013 году. На концерте, снятом в Техасе, звучит взрывной сет-лист из шестнадцати культовых композиций, таких как Dragula, Dead City Radio and the New Gods of Supertown, Superbeast и Living Dead Girl.



