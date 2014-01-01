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Рио, я люблю тебя

Рио, я люблю тебя (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Rio, Eu Te Amo
Драмы, Мелодрамы104 мин18+

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Сюжет

Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки — Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.

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Информация

Страна
США, Бразилия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рио, я люблю тебя»