Рио, я люблю тебя (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Rio, Eu Te Amo
Драмы, Мелодрамы104 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки — Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ВАРежиссёр
Висенте
Аморин
- ГАРежиссёр
Гильермо
Арриага
- Режиссёр
Стефан
Эллиотт
- НЛРежиссёр
Надин
Лабаки
- БХАктёр
Бэзил
Хоффман
- Актриса
Эмили
Мортимер
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- БЛАктриса
Бруна
Линзмейер
- НЛАктриса
Надин
Лабаки
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- КААктриса
Клаудия
Абреу
- ФМАктриса
Фернанда
Монтенегро
- ЭСАктёр
Эдуардо
Стерблитч
- УКАктёр
Угу
Карвана
- АУСценарист
Андруша
Уоддингтон
- МЗСценарист
Маурицио
Захариас
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- АПСценарист
Антонио
Прата
- ДКПродюсер
Дан
Клабин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АУАктриса дубля�жа
Алена
Узлюк
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- СКОператор
Сесар
Карлоне
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ДДОператор
Дарья
Д’Антонио
- ПБКомпозитор
Педро
Бромфман
- БЖКомпозитор
Бебель
Жилберту
- ХМКомпозитор
Халед
Музаннар