WinkФильмыРим в 11 часовАктёры и съёмочная группа фильма «Рим в 11 часов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рим в 11 часов»
Актёры
Карла Дель ПоджоCarla Del Poggio
Актриса
Мария Грация ФранчияMaria Grazia Francia
Актриса
Элена ВарциElena Varzi
Актриса
Раф ВаллонеRaf Vallone
Актёр
Массимо ДжироттиMassimo Girotti
Актёр
Паоло СтоппаPaolo Stoppa
Актёр
Армандо ФранчолиArmando Francioli
Актёр
Анна Мария ЗиньоAnna Maria Zijno
Актриса
Мария АммассариMaria Ammassari
Актриса
Наудио Ди КлаудиоNaudio Di Claudio
Актриса
Рената ЧьяффиRenata Ciaffi
Актриса
Паула БорбониPaola Borboni
Актриса
Бьянка БелтрамиBianca Beltrami
Актриса
Ирена ГальтерIrene Galter
Актриса
Кабирия ГуаданьиноCabiria Guadagnino
Актриса
Тереза ПеллатиTeresa Pellati
Актриса
Мария Пиа ТрепаолиMaria Pia Trepaoli
Актриса
Фульвия ТроцциFulvia Trozzi
Актриса
Донателла ТромбадориDonatella Trombadori
Актриса
Ева ВаничекEva Vanicek
Актриса
Элен ВальеHélène Vallier
Актриса
Кекко ДурантеChecco Durante
Актёр
Фаусто ГуэрдзониFausto Guerzoni
Актёр
Альберто ФарнезеAlberto Farnese
Актёр
Микеле РиккардиниMichele Riccardini
Актёр
Ренато МордентиRenato Mordenti
Актёр
Пьеро ТордиPietro Tordi
Актёр
Эцио РоссиEzio Rossi
Актёр
Мино АржентьериMino Argentieri
Актёр
Ромоло БартоломеоRomolo Bartolomeo
Актёр
Дора КалиндриDora Calindri
Актриса
Иоланда ФортиниIolanda Fortini
Актриса
Мария ТедескиMaria Tedeschi
Актриса