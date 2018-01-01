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Фильмы
Рим в 11 часов
Актёры и съёмочная группа фильма «Рим в 11 часов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рим в 11 часов»

Режиссёры

Джузеппе Де Сантис

Джузеппе Де Сантис

Giuseppe De Santis
Режиссёр

Актёры

Карла Дель Поджо

Карла Дель Поджо

Carla Del Poggio
Актриса
Мария Грация Франчия

Мария Грация Франчия

Maria Grazia Francia
Актриса
Элена Варци

Элена Варци

Elena Varzi
Актриса
Раф Валлоне

Раф Валлоне

Raf Vallone
Актёр
Массимо Джиротти

Массимо Джиротти

Massimo Girotti
Актёр
Паоло Стоппа

Паоло Стоппа

Paolo Stoppa
Актёр
Армандо Франчоли

Армандо Франчоли

Armando Francioli
Актёр
Анна Мария Зиньо

Анна Мария Зиньо

Anna Maria Zijno
Актриса
Мария Аммассари

Мария Аммассари

Maria Ammassari
Актриса
Наудио Ди Клаудио

Наудио Ди Клаудио

Naudio Di Claudio
Актриса
Рената Чьяффи

Рената Чьяффи

Renata Ciaffi
Актриса
Паула Борбони

Паула Борбони

Paola Borboni
Актриса
Бьянка Белтрами

Бьянка Белтрами

Bianca Beltrami
Актриса
Ирена Гальтер

Ирена Гальтер

Irene Galter
Актриса
Кабирия Гуаданьино

Кабирия Гуаданьино

Cabiria Guadagnino
Актриса
Тереза Пеллати

Тереза Пеллати

Teresa Pellati
Актриса
Мария Пиа Трепаоли

Мария Пиа Трепаоли

Maria Pia Trepaoli
Актриса
Фульвия Троцци

Фульвия Троцци

Fulvia Trozzi
Актриса
Донателла Тромбадори

Донателла Тромбадори

Donatella Trombadori
Актриса
Ева Ваничек

Ева Ваничек

Eva Vanicek
Актриса
Элен Валье

Элен Валье

Hélène Vallier
Актриса
Кекко Дуранте

Кекко Дуранте

Checco Durante
Актёр
Фаусто Гуэрдзони

Фаусто Гуэрдзони

Fausto Guerzoni
Актёр
Альберто Фарнезе

Альберто Фарнезе

Alberto Farnese
Актёр
Микеле Риккардини

Микеле Риккардини

Michele Riccardini
Актёр
Ренато Морденти

Ренато Морденти

Renato Mordenti
Актёр
Пьеро Торди

Пьеро Торди

Pietro Tordi
Актёр
Эцио Росси

Эцио Росси

Ezio Rossi
Актёр
Мино Аржентьери

Мино Аржентьери

Mino Argentieri
Актёр
Ромоло Бартоломео

Ромоло Бартоломео

Romolo Bartolomeo
Актёр
Дора Калиндри

Дора Калиндри

Dora Calindri
Актриса
Иоланда Фортини

Иоланда Фортини

Iolanda Fortini
Актриса
Мария Тедески

Мария Тедески

Maria Tedeschi
Актриса

Сценаристы

Чезаре Дзаваттини

Чезаре Дзаваттини

Cesare Zavattini
Сценарист
Джузеппе Де Сантис

Джузеппе Де Сантис

Giuseppe De Santis
Сценарист

Продюсеры

Гоффредо Ломбардо

Гоффредо Ломбардо

Goffredo Lombardo
Продюсер

Актёры дубляжа

Янина Жеймо

Янина Жеймо

Актриса дубляжа
Лариса Пашкова

Лариса Пашкова

Актриса дубляжа
Надежда Румянцева

Надежда Румянцева

Актриса дубляжа
Владлен Давыдов

Владлен Давыдов

Актёр дубляжа
Алексей Консовский

Алексей Консовский

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Николай Александрович

Николай Александрович

Актёр дубляжа
Михаил Глузский

Михаил Глузский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Габриэль Вериэл

Габриэль Вериэл

Gabriele Varriale
Монтажёр

Композиторы

Марио Нашимбене

Марио Нашимбене

Mario Nascimbene
Композитор