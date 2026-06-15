О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джузеппе
Де Сантис
- КДАктриса
Карла
Дель Поджо
- МГАктриса
Мария
Грация Франчия
- ЭВАктриса
Элена
Варци
- РВАктёр
Раф
Валлоне
- МДАктёр
Массимо
Джиротти
- ПСАктёр
Паоло
Стоппа
- АФАктёр
Армандо
Франчоли
- АМАктриса
Анна
Мария Зиньо
- МААктриса
Мария
Аммассари
- НДАктриса
Наудио
Ди Клаудио
- РЧАктриса
Рената
Чьяффи
- ПБАктриса
Паула
Борбони
- ББАктриса
Бьянка
Белтрами
- ИГАктриса
Ирена
Гальтер
- КГАктриса
Кабирия
Гуаданьино
- ТПАктриса
Тереза
Пеллати
- МПАктриса
Мария
Пиа Трепаоли
- ФТАктриса
Фульвия
Троцци
- ДТАктриса
Донателла
Тромбадори
- ЕВАктриса
Ева
Ваничек
- ЭВАктриса
Элен
Валье
- КДАктёр
Кекко
Дуранте
- ФГАктёр
Фаусто
Гуэрдзони
- АФАктёр
Альберто
Фарнезе
- МРАктёр
Микеле
Риккардини
- РМАктёр
Ренато
Морденти
- ПТАктёр
Пьеро
Торди
- ЭРАктёр
Эцио
Росси
- МААктёр
Мино
Аржентьери
- РБАктёр
Ромоло
Бартоломео
- ДКАктриса
Дора
Калиндри
- ИФАктриса
Иоланда
Фортини
- МТАктриса
Мария
Тедески
- ЧДСценарист
Чезаре
Дзаваттини
- ДДСценарист
Джузеппе
Де Сантис
- ГЛПродюсер
Гоффредо
Ломбардо
- ЯЖАктриса дубляжа
Янина
Жеймо
- ЛПАктриса дубляжа
Лариса
Пашкова
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- Актёр дубляжа
Владлен
Давыдов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- НААктёр дубляжа
Николай
Александрович
- Актёр дубляжа
Михаил
Глузский
- ГВМонтажёр
Габриэль
Вериэл
- МНКомпозитор
Марио
Нашимбене