Рим в 11 часов
Wink
Фильмы
Рим в 11 часов

Фильм Рим в 11 часов

1952, Roma ore 11
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

В основу сюжета положен реальный факт: некий римский адвокат дал в газете объявление о том, что требуется опытная машинистка. По объявлению явилось столько женщин, что лестница старого дома рухнула под их тяжестью.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рим в 11 часов»