Рики Стэники (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Ricky Stanicky
Комедия18+
О фильме
Ещё вдетстве трое друзей придумали мальчика поимени Рики Стэники, чтобы свалить нанего поджог соседского дома. Стех порпарень стал универсальным козлом отпущения, которому приписывались вседетские шалости троицы. Ужевзрослыми приятели используют Рики, чтобы обманывать благоверных исбегать соскучных семейных вечеринок наболее весёлые мероприятия, нокогда правда грозит вырваться наружу, онинанимают исполнить роль своего «друга» актёра, которого накануне встретили вказино—пьющего неудачника скучей долгов.
СтранаВеликобритания, Австралия, США
ЖанрКомедия
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Актёр
Зак
Эфрон
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ЭСАктёр
Эндрю
Сантино
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ЛСАктриса
Лекс
Скотт Дэвис
- АСАктриса
Аня
Савчич
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ДМАктёр
Дэниэл
Монкс
- ХМАктриса
Хезер
Митчелл
- ЭКАктриса
Эппл
Косис
- БДАктёр
Брайан
Джарвис
- ДФАктёр
Джеки
Флинн
- КДАктёр
Кевин
Дж. Флинн
- СГАктёр
Стэн
Грант
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- ДБАктёр
Джаспер
Бэйг
- ШДАктёр
Шон
Добра
- ДЛАктриса
Дебра
Лоуренс
- АЛАктёр
Аллан
Лим
- ДРАктёр
Джефф
Росс
- СФАктёр
Слоун
Фишер
- ДБАктриса
Джейн
Бэдлер
- МКАктриса
Марта
Качмарек
- ФУАктриса
Франческа
Уотерс
- ДТАктёр
Джексон
Тозер
- РШАктёр
Райан
Шелтон
- БДСценарист
Брайан
Джарвис
- ДФСценарист
Джим
Фриман
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- ПДСценарист
Пит
Джонс
- ПКПродюсер
Пол
Карри
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ДДПродюсер
Джон
Джейкобс
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито