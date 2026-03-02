Ещё вдетстве трое друзей придумали мальчика поимени Рики Стэники, чтобы свалить нанего поджог соседского дома. Стех порпарень стал универсальным козлом отпущения, которому приписывались вседетские шалости троицы. Ужевзрослыми приятели используют Рики, чтобы обманывать благоверных исбегать соскучных семейных вечеринок наболее весёлые мероприятия, нокогда правда грозит вырваться наружу, онинанимают исполнить роль своего «друга» актёра, которого накануне встретили вказино—пьющего неудачника скучей долгов.

