Риголетто
Актёры и съёмочная группа фильма «Риголетто»

Режиссёры

Жан-Пьерр Поннель

Jean-Pierre Ponnelle
Режиссёр

Актёры

Ферруччо Фурланетто

Ferruccio Furlanetto
АктёрSparafucile
Виктория Вергара

Victoria Vergara
АктрисаMaddalena
Роланд Брахт

Roland Bracht
АктёрCeprano
Ингвар Викселл

Ingvar Wixell
АктёрRigoletto / Monterone
Реми Корацца

АктёрBorsa

Сценаристы

Франческо Мария Пиаве

Francesco Maria Piave
Сценарист
Виктор Гюго

Victor Hugo
Сценарист

Продюсеры

Хорант Х. Хольфельд

Horant H. Hohlfeld
Продюсер

Художники

Джанни Кваранта

Gianni Quaranta
Художник

Композиторы

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор