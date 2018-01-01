Риголетто
Риголетто

Фильм Риголетто

1983, Rigoletto
Драма18+
О фильме

Кинофильм-опера является экранизацией одноимённой оперы Джузеппе Верди, которая была создана по мотивам пьесы-драмы Виктора Гюго «Король забавляется».

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг