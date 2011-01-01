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Резня

Резня (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Резня
Драмы79 мин18+

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Сюжет

Ссоры детей обычно заканчиваются оплеухами или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захари и Итан даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога резни, который заставил расплачиваться за проделки мальчишек их родителей.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

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