Резня (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Ссоры детей обычно заканчиваются оплеухами или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захари и Итан даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога резни, который з�аставил расплачиваться за проделки мальчишек их родителей.



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