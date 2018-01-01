Wink
Фильмы
Ренфилд
Актёры и съёмочная группа фильма «Ренфилд»

Режиссёры

Крис МакКей

Chris McKay
Режиссёр

Актёры

Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрRenfield
Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрDracula
Аквафина

Awkwafina
АктрисаRebecca
Бен Шварц

Ben Schwartz
АктёрTedward Lobo
Шохре Агдашлу

Shohreh Aghdashloo
АктрисаBellafrancesca Lobo
Брэндон Скотт Джонс

Brandon Scott Jones
АктёрMark
Адриан Мартинес

Adrian Martinez
АктёрChris
Камилль Чен

Camille Chen
АктрисаKate
Бесс Роус

Bess Rous
АктрисаCaitlyn
Дженна Кэнелл

Jenna Kanell
АктрисаCarol
Даня ЛаБелль

Danya LaBelle
АктрисаKarla
Мэтт Кук

Christopher Matthew Cook
АктёрBob
Майкл П. Салливан

Michael P. Sullivan
АктёрWeird Kevin
Роша Вашингтон

Rosha Washington
АктёрTrevante

Сценаристы

Райан Ридли

Ryan Ridley
Сценарист
Роберт Киркман

Robert Kirkman
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Элперт

David Alpert
Продюсер
Шон Ферст

Sean Furst
Продюсер
Гари Хакэбэй

Gary Huckabay
Продюсер
Роберт Киркман

Robert Kirkman
Продюсер
Тодд Льюис

Todd Lewis
Продюсер
Джек ЛоГидис

Jack LoGiudice
Продюсер
Крис МакКей

Chris McKay
Продюсер
Саманта Низенбойм

Samantha Nisenboim
Продюсер

Художники

Алек Хэммонд

Alec Hammond
Художник
Крис Крейн

Chris Craine
Художник
Лэндон Лотт

Landon Lott
Художник
Лиза Ловас

Lisa Lovaas
Художница
Синтия Энн Слэджтер

Cynthia Anne Slagter
Художница

Монтажёры

Мако Камицуна

Mako Kamitsuna
Монтажёр
Зене Бэйкер

Zene Baker
Монтажёр
Райан Фолси

Ryan Folsey
Монтажёр
Джан Джанзиано

Giancarlo Ganziano
Монтажёр

Операторы

Митчелл Амундсен

Mitchell Amundsen
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор