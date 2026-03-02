Ребел-Ридж (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Rebel Ridge
Триллер, Криминал18+
Бывший военный Терри Ричмонд приезжает вгородок Шелби-Спрингс, чтобы успеть внести залог засвоего кузена, пока того неперевели втюрьму штата. Номестные полицейские задерживают Терри иустраивают гражданское изъятие—забирают всюего наличность поподозрению, чтосредства получены отнаркоторговли. Несумев вернуть деньги законным способом, мужчина решает действовать по-другому.
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Джереми
Солнье
- АПАктёр
Аарон
Пьер
- Актриса
Аннасофия
Робб
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актёр
Дэвид
Денман
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДЛАктёр
Дэна
Ли
- СЛАктёр
С.Дж.
ЛеБлан
- ОГАктёр
Оскар
Гейл
- ДЧАктёр
Дэниэл
Чунг
- МРАктёр
Мэтт
Риммер
- БКАктёр
Брэннон
Кросс
- ВХАктёр
Виктор
Хьюго Палашиос
- ЧХАктриса
Челси
Хеберт
- АВАктёр
Аль
Висенте
- ТРАктёр
Терренс
Розмор
- ЧТАктёр
Чарли
Талберт
- ХМАктёр
Хэрлон
Миллер
- ДССценарист
Джереми
Солнье
- МБПродюсер
Мэйкон
Блэр
- ДДПродюсер
Дэниел
Дж. Хеффнер
- ККПродюсер
Кетура
Кестин
- ДСМонтажёр
Джереми
Солнье
- ББКомпозитор
Брук
Блэр
- УБКомпозитор
Уилл
Блэр