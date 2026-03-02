Ребел-Ридж
Wink
Фильмы
Ребел-Ридж

Ребел-Ридж (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Rebel Ridge
Триллер, Криминал18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бывший военный Терри Ричмонд приезжает вгородок Шелби-Спрингс, чтобы успеть внести залог засвоего кузена, пока того неперевели втюрьму штата. Номестные полицейские задерживают Терри иустраивают гражданское изъятие—забирают всюего наличность поподозрению, чтосредства получены отнаркоторговли. Несумев вернуть деньги законным способом, мужчина решает действовать по-другому.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ребел-Ридж»