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Фильмы
Реальность
Актёры и съёмочная группа фильма «Реальность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальность»

Режиссёры

Маттео Гарроне

Маттео Гарроне

Matteo Garrone
Режиссёр

Актёры

Аньелло Арена

Аньелло Арена

Aniello Arena
АктёрLuciano
Лоредана Симиоли

Лоредана Симиоли

Loredana Simioli
Актриса
Нандо Паоне

Нандо Паоне

Nando Paone
АктёрMichele
Нэлло Иорио

Нэлло Иорио

Nello Iorio
Актёр
Нунциа Скьяно

Нунциа Скьяно

Nunzia Schiano
АктрисаAunt Nunzia
Розария Д’Урсо

Розария Д’Урсо

Rosaria D'Urso
Актриса
Джузеппина Червицци

Джузеппина Червицци

Giuseppina Cervizzi
Актриса
Клаудия Джерини

Клаудия Джерини

Claudia Gerini
АктрисаTV hostess
Паола Миначчони

Паола Миначчони

Paola Minaccioni
АктрисаRoman customer
Чиро Петроне

Чиро Петроне

Ciro Petrone
Актёр

Сценаристы

Маурицио Брауччи

Маурицио Брауччи

Maurizio Braucci
Сценарист
Уго Кити

Уго Кити

Ugo Chiti
Сценарист
Маттео Гарроне

Маттео Гарроне

Matteo Garrone
Сценарист
Массимо Гаудиозо

Массимо Гаудиозо

Massimo Gaudioso
Сценарист

Продюсеры

Маттео Гарроне

Маттео Гарроне

Matteo Garrone
Продюсер
Доменико Прокаччи

Доменико Прокаччи

Domenico Procacci
Продюсер
Жан Лабади

Жан Лабади

Jean Labadie
Продюсер

Художники

Маурицио Милленотти

Маурицио Милленотти

Maurizio Millenotti
Художник

Операторы

Марко Онорато

Марко Онорато

Marco Onorato
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор