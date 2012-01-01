Реальность (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Reality
Драмы, Комедии111 мин18+
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Сюжет
Лучано - торговец рыбой из Неаполя, глава большого семейства, энергичный и веселый парень, по натуре комик. Он никогда не упускает возможности устроить представление для своих покупателей и многочисленных родственников. Однажды детям приходит в голову, что их талантливый папа мог бы стать уч�астником реалити-шоу «Большой брат». И они убеждают его в этом. Телереальность и мечта «попасть в телевизор» абсолютно меняют жизнь Лучано. Больше ничто не имеет для него значения – ни жена, ни семья, ни друзья, ни работа.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- АААктёр
Аньелло
Арена
- ЛСАктриса
Лоредана
Симиоли
- Актёр
Нандо
Паоне
- НИАктёр
Нэлло
Иорио
- НСАктриса
Нунциа
Скьяно
- РДАктриса
Розария
Д’Урсо
- ДЧАктриса
Джузеппина
Червицци
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- ЧПАктёр
Чиро
Петроне
- МБСценарист
Маурицио
Брауччи
- УКСценарист
Уго
Кити
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- Сценарис�т
Массимо
Гаудиозо
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- МООператор
Марко
Онорато
- АДКомпозитор
Александр
Деспла