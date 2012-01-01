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Реальность (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Reality
Драмы, Комедии111 мин18+

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Сюжет

Лучано - торговец рыбой из Неаполя, глава большого семейства, энергичный и веселый парень, по натуре комик. Он никогда не упускает возможности устроить представление для своих покупателей и многочисленных родственников. Однажды детям приходит в голову, что их талантливый папа мог бы стать участником реалити-шоу «Большой брат». И они убеждают его в этом. Телереальность и мечта «попасть в телевизор» абсолютно меняют жизнь Лучано. Больше ничто не имеет для него значения – ни жена, ни семья, ни друзья, ни работа.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальность»

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