Реальность (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Лучано - торговец рыбой из Неаполя, глава большого семейства, энергичный и веселый парень, по натуре комик. Он никогда не упускает возможности устроить представление для своих покупателей и многочисленных родственников. Однажды детям приходит в голову, что их талантливый папа мог бы стать уч�астником реалити-шоу «Большой брат». И они убеждают его в этом. Телереальность и мечта «попасть в телевизор» абсолютно меняют жизнь Лучано. Больше ничто не имеет для него значения – ни жена, ни семья, ни друзья, ни работа.



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