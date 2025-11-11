Развод
Wink
Фильмы
Развод

Развод (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Le divorce
Драма, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Брак поэтессы Рокси Уолкет и художника Шарля-Анри де Персана трещит по швам, и дело начинает пахнуть разводом. На помощь беременной и оскорбленной Рокси прилетает из Америки ее сестра Изабель. Легкомысленная и романтичная иностранка не имеет ни малейшего представления о традициях и нормах поведения во Франции. Вместо того, чтобы способствовать затуханию семейного скандала, Изабель начинает крутить роман с женатым дипломатом, который к тому же приходится мужу Рокси дядей...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод»