Брак поэтессы Рокси Уолкет и художника Шарля-Анри де Персана трещит по швам, и дело начинает пахнуть разводом. На помощь беременной и оскорбленной Рокси прилетает из Америки ее сестра Изабель. Легкомысленная и романтичная иностранка не имеет ни малейшего представления о традициях и нормах поведения во Франции. Вместо того, чтобы способствовать затуханию семейного скандала, Изабель начинает крутить роман с женатым дипломатом, который к тому же приходится мужу Рокси дядей...

