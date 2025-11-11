Развод (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Le divorce
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Брак поэтессы Рокси Уолкет и художника Шарля-Анри де Персана трещит по швам, и дело начинает пахнуть разводом. На помощь беременной и оскорбленной Рокси прилетает из Америки ее сестра Изабель. Легкомысленная и романтичная иностранка не имеет ни малейшего представления о традициях и нормах поведения во Франции. Вместо того, чтобы способствовать затуханию семейного скандала, Изабель начинает крутить роман с женатым дипломатом, который к тому же приходится мужу Рокси дядей...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДАРежиссёр
Джеймс
Айвори
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ЛКАктриса
Лесли
Карон
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актёр
Стивен
Фрай
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- Актёр
Мэттью
Модайн
- ЖЛАктёр
Жан-Мари
Ломм
- ЭБАктриса
Эсме
Буше-Деак
- ЖПАктёр
Жан-Жак
Пивер
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- КСАктриса
Катрин
Сами
- СЛАктёр
Самюэль
Лабарт
- НРАктриса
Натали
Ришар
- СГАктёр
Сэмюэл
Груэн
- ПУАктёр
Питер
Уикофф
- СЛАктриса
Сандрел
Лонной
- МБАктриса
Марианн
Борго
- СУАктёр
Сэм
Уотерстон
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- ЭААктриса
Эли
Аксас
- ЮБАктёр
Юмбер
Бальсан
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- АБАктёр
Арно
Боррель
- РХАктриса
Рона
Хартнер
- СПАктёр
Себастьен
Паско
- ЖКАктёр
Жерар
Куше
- МСАктриса
Мики
Себастьян
- ЭСАктриса
Элен
Сюржер
- ФБАктриса
Фанни
Бретт
- МСАктриса
Мари-Луиз
Сельман
- ЖШАктёр
Жозеф
Шане
- ШЭАктёр
Шериф
Эззелдин
- КСАктёр
Киран
Стордален
- ФБАктриса
Франсуаз
Брион
- ФТАктёр
Филип
Табор
- АЮАктёр
Алан
Юинг
- ДМАктёр
Даниэль
Месгиш
- ПОАктёр
Пьер
Осседат
- АКАктриса
Анн
Кановас
- ЭБАктриса
Эмили
Бавар
- МТАктёр
Марк
Тиссо
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- ДБАктриса
Джудит
Барнетт
- ДЭАктёр
Дэвид
Эпплфилд
- МГАктёр
Матьё
Гондер
- МААктриса
Мари-Кристин
Адам
- РПСценарист
Рут
Правер Джхабвала
- ДАСценарист
Джеймс
Айвори
- ДДСценарист
Дайан
Джонсон
- ИМПродюсер
Исмаил
Мерчант
- МШПродюсер
Майкл
Шиффер
- ПБПродюсер
Пол
Брэдли
- ДДМонтажёр
Джон
Дэвид Аллен
- ПЛОператор
Пьер
Ломм
- РРКомпозитор
Ричард
Роббинс