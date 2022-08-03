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Развод по-французски

Развод по-французски (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, L'ex de ma vie
Комедия, Мелодрама76 мин12+

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О фильме

Ариан и Нино никогда не были обычной парой. Они жили счастливо, вопреки обычаям: женитьба в джинсах, без свадебной церемонии. Нино — преподаватель начальной школы в маленькой деревушке недалеко от Рима, Ариан путешествует по миру в качестве концертирующей скрипачки. Все хорошо пока их принципиальные различия не взяли верх над их любовью.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод по-французски»