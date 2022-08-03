Ариан и Нино никогда не были обычной парой. Они жили счастливо, вопреки обычаям: женитьба в джинсах, без свадебной церемонии. Нино — преподаватель начальной школы в маленькой деревушке недалеко от Рима, Ариан путешествует по миру в качестве концертирующей скрипачки. Все хорошо пока их принципиальные различия не взяли верх над их любовью.

