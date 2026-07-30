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Разные миры
Актёры и съёмочная группа фильма «Разные миры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Разные миры»

Режиссёры

Христофорос Папакалиатис

Христофорос Папакалиатис

Christopher Papakaliatis
Режиссёр

Актёры

Дж.К. Симмонс

Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
Актёр
Мария Каойянни

Мария Каойянни

Maria Kavoyianni
Актриса
Андреа Ошварт

Андреа Ошварт

Andrea Osvárt
Актриса
Христофорос Папакалиатис

Христофорос Папакалиатис

Christopher Papakaliatis
Актёр
Тауфик Бархом

Тауфик Бархом

Tawfeek Barhom
Актёр
Минас Хацесавас

Минас Хацесавас

Minas Hatzisavvas
Актёр
Ники Вакали

Ники Вакали

Niki Vakali
Актриса
Одиссеас Папаспилиопулос

Одиссеас Папаспилиопулос

Odysseas Papaspiliopoulos
Актёр
Никос Хацопулос

Никос Хацопулос

Nikos Hatzopoulos
Актёр
Ли Комли

Ли Комли

Lee Comley
Актёр
Наташа Эксинтавелони

Наташа Эксинтавелони

Natasa Exintaveloni
Актриса
Фоивос Контояннис

Фоивос Контояннис

Foivos Kontogiannis
Актёр
Христос Лукакис

Христос Лукакис

Hristos Loukakis
Актёр
Мелиссанти Махут

Мелиссанти Махут

Melissanthi Mahut
Актриса
Дэннис Макрис

Дэннис Макрис

Dennis Makris
Актёр
Статхис Николаидис

Статхис Николаидис

Stathis Nikolaidis
Актёр
Марк Роу

Марк Роу

Mark Rowe
Актёр
Дункан Скиннер

Дункан Скиннер

Duncan Skinner
Актёр

Сценаристы

Христофорос Папакалиатис

Христофорос Папакалиатис

Christopher Papakaliatis
Сценарист

Продюсеры

Христофорос Папакалиатис

Христофорос Папакалиатис

Christopher Papakaliatis
Продюсер
Крис Папавасилиу

Крис Папавасилиу

Chris Papavasiliou
Продюсер

Художники

Йоргос Пападатос

Йоргос Пападатос

Giorgos Papadatos
Художник

Операторы

Яннис Дракуларакос

Яннис Дракуларакос

Giannis Drakoularakos
Оператор

Композиторы

Константинос Кристидес

Константинос Кристидес

Konstantinos Christides
Композитор