Разные миры
Wink
Фильмы
Разные миры
2015, Enas allos kosmos
Драма, Мелодрама109 мин18+

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Разные миры (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

В то время как социально-экономические потрясения разрушают Южную Европу, в Греции разворачиваются три любовные истории, в которых греки влюбляются в иностранцев. В конце эти три истории неожиданным образом объединяются, формируя целостную картину.

Страна
Греция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разные миры»