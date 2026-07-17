Разные миры (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
В то время как социально-экономические потрясения разрушают Южную Европу, в Греции разворачиваются три любовные истории, в которых греки влюбляются в иностранцев. В конце эти три истории неожиданным образом объединяются, формируя целостную картину.
Рейтинг
7.3 IMDb
- ХПРежиссёр
Христофорос
Папакалиатис
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- МКАктриса
Мария
Каойянни
- АОАктриса
Андреа
Ошварт
- ХПАктёр
Христофорос
Папакалиатис
- ТБАктёр
Тауфик
Бархом
- МХАктёр
Минас
Хацесавас
- НВАктриса
Ники
Вакали
- ОПАктёр
Одиссеас
Папаспилиопулос
- НХАктёр
Никос
Хацопулос
- ЛКАктёр
Ли
Комли
- НЭАктриса
Наташа
Эксинтавелони
- ФКАктёр
Фоивос
Контояннис
- ХЛАктёр
Христос
Лукакис
- ММАктриса
Мелиссанти
Махут
- ДМАктёр
Дэннис
Макрис
- СНАктёр
Статхис
Николаидис
- МРАктёр
Марк
Роу
- ДСАктёр
Дункан
Скиннер
- ХПСценарист
Христофорос
Папакалиатис
- ХППродюсер
Христофорос
Папакалиатис
- КППродюсер
Крис
Папавасилиу
- ЙПХудожник
Йоргос
Пападатос
- ЯДОператор
Яннис
Дракуларакос
- КККомпозитор
Константинос
Кристидес