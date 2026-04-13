О фильме
Гарри Коул — лучший на Западном побережье эксперт по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, Коул нарушает свое главное правило — не совать нос в дела заказчика — и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Джин
Хэкмен
- СУАктриса
Синди
Уильямс
- ФФАктёр
Фредерик
Форрест
- ДКАктёр
Джон
Казале
- Актёр
Харрисон
Форд
- АГАктёр
Аллен
Гарфилд
- МХАктёр
Майкл
Хиггинс
- ЭМАктриса
Элизабет
Макрэй
- Актриса
Тери
Гарр
- Актёр
Роберт
Дювалл
- МВАктёр
Марк
Вилер
- РШАктёр
Роберт
Шилдс
- ФААктриса
Фиби
Александр
- РБАктёр
Рамон
Биери
- ДКАктёр
Джан-Карло
Коппола
- РХАктёр
Ричард
Хэкмен
- ДМАктёр
Джордж
Мейер
- АНАктёр
Аль
Налбандян
- ЭВАктёр
Эрик
Винтер
- БДАктёр
Билли
Ди Уильямс
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- МСПродюсер
Мона
Скаджер
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ББОператор
Билл
Батлер
- ХУОператор
Хаскелл
Уэкслер
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шайр