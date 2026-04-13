Разговор
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Разговор

Фильм Разговор

1974, The Conversation
Триллер, Драма18+
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О фильме

Гарри Коул — лучший на Западном побережье эксперт по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, Коул нарушает свое главное правило — не совать нос в дела заказчика — и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разговор»