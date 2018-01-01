Wink
Фильмы
Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза
Актёры и съёмочная группа фильма «Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза»

Режиссёры

Алексис Блум

Alexis Bloom
Режиссёр

Актёры

Тони Ваг

Tony Waag
Актёр
Катрин Коркоран

Catherine Corcoran
АктрисаMarsha Callahan
Джон Рирдон

John Reardon
Актёр
Роджер Айлз

Roger Ailes
Актёр
Гленн Бек

Glenn Beck
Актёр
Остин Пендлтон

Austin Pendleton
Актёр
Рональд Рейган

Ronald Reagan
Актёр

Продюсеры

Алексис Блум

Alexis Bloom
Продюсер
Майкен Бэйрд

Maiken Baird
Продюсер
Дэн Коган

Dan Cogan
Продюсер

Монтажёры

Пакс Вассерман

Pax Wassermann
Монтажёр

Операторы

Шарлотта Кауфман

Charlotte Kaufman
Оператор

Композиторы

Уильям Бейтс

William Bates
Композитор