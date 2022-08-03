Пока Рассел Кроу выжигает харизмой всe вокруг в сериале «Самый громкий голос», изучаем судьбу его героя — Роджера Эйлса. За свою долгую и насыщенную карьеру он вывел канал Fox News в топ, стал медиаконсультантом нескольких президентов США, завел дружбу с Дональдом Трампом и многое другое.

