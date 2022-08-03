Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза
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Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза

Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes
Документальный103 мин18+

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О фильме

Пока Рассел Кроу выжигает харизмой всe вокруг в сериале «Самый громкий голос», изучаем судьбу его героя — Роджера Эйлса. За свою долгую и насыщенную карьеру он вывел канал Fox News в топ, стал медиаконсультантом нескольких президентов США, завел дружбу с Дональдом Трампом и многое другое.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb