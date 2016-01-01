Раз-два-три — вперед! (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Йеппе всего 17 лет, но он уже играет в основном составе лучшей баскетбольной команды страны. Его мечта — уехать учиться в американский университет и стать профессиональным игроком НБА. Когда в его школе появляется новая ученица — красивая и загадочная Сесилия, Йеппе влюбляется в неe с первого взгляда. Кажется, она отвечает ему взаимностью, но в еe жизни явно присутствует какая-то зловещая тайна, сильно осложняющая отношения влюблeнных.



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