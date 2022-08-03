Райские холмы (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Paradise Hills
Фантастика, Детектив90 мин18+
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О фильме
Дочь обнищавших аристократов Ума отказывается выходить замуж за богатого кандидата, найденного родителями. За непослушание семья отправляет девушку на перевоспитание в пансион благородных девиц. Какие секреты скрываются за красивым фасадом элитного заведения, изолированного от мира?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭУРежиссёр
Элис
Уоддингтон
- Актриса
Эмма
Робертс
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- ААктриса
Аквафина
- Актриса
Милла
Йовович
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Джереми
Ирвин
- АВАктёр
Арно
Валуа
- ДХАктёр
Даниэль
Хорват
- ДСАктёр
Джои
Сордил
- НДАктриса
Нэнси
Джек
- НВСценарист
Начо
Вигалондо
- ЭУСценарист
Элис
Уоддингтон
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- НВПродюсер
Нурия
Вальс
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АВХудожник
Альберто
Валькарсель
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ХИОператор
Хосу
Инчаустеги
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль