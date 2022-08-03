Райские холмы
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Райские холмы

Райские холмы (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Paradise Hills
Фантастика, Детектив90 мин18+

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О фильме

Дочь обнищавших аристократов Ума отказывается выходить замуж за богатого кандидата, найденного родителями. За непослушание семья отправляет девушку на перевоспитание в пансион благородных девиц. Какие секреты скрываются за красивым фасадом элитного заведения, изолированного от мира?

Страна
США, Испания
Жанр
Фантастика, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Райские холмы»