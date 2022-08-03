Дочь обнищавших аристократов Ума отказывается выходить замуж за богатого кандидата, найденного родителями. За непослушание семья отправляет девушку на перевоспитание в пансион благородных девиц. Какие секреты скрываются за красивым фасадом элитного заведения, изолированного от мира?

