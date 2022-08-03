Район 37
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Район 37

Район 37 (фильм, 2014) смотреть онлайн

5.72014, Outpost 37
Фантастика, Триллер88 мин18+

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О фильме

В 2020 году на Землю напали инопланетяне. Вторжение достигло невероятных масштабов, все крупные города были разрушены. На пересечении Афганистана и Пакистана образовался особый район – блокпост, где отважные солдаты держат оборону, отражая атаки пришельцев. 2031 год становится поворотным для героев и группы документалистов, приехавших снимать о них фильм.

Страна
Великобритания, ЮАР
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
4.7 IMDb