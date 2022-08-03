Район 37 (фильм, 2014) смотреть онлайн
5.72014, Outpost 37
Фантастика, Триллер88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 2020 году на Землю напали инопланетяне. Вторжение достигло невероятных масштабов, все крупные города были разрушены. На пересечении Афганистана и Пакистана образовался особый район – блокпост, где отважные солдаты держат оборону, отражая атаки пришельцев. 2031 год становится поворотным для героев и группы документалистов, приехавших снимать о них фильм.
СтранаВеликобритания, ЮАР
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДРРежиссёр
Джаббар
Райсани
- ЭПАктёр
Эдриан
Пол
- РМАктёр
Рейли
Макклендон
- РРАктёр
Рик
Раванелло
- ДРАктёр
Джо
Риган
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- Актёр
Дуглас
Тейт
- ЭДАктёр
Эндрю
Дэволи
- МХАктёр
Мэттью
Холмс
- СМАктёр
Стевель
Марк
- СРАктёр
Свен
Райгрок
- БКСценарист
Блейк
Клифтон
- ДРСценарист
Джаббар
Райсани
- Продюсер
Тревор
Энгельсон
- ДНПродюсер
Джейсон
Ньюмарк
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- БКОператор
Блейк
Клифтон
- ТГКомпозитор
Тео
Грин