Рай
Актёры и съёмочная группа фильма «Рай»

Режиссёры

Роджер Стейнманн

Roger Steinmann
Режиссёр

Актёры

Кристиан Ганс Хорн

Kristian Hans Horn
АктёрAlan
Фил Питерс

Phil Peters
АктёрAttorney
Бадди Дэниелс Фридман

Buddy Daniels Friedman
АктёрAgent
Тереса Сальдана

Theresa Saldana
АктрисаMaria
Тимоти Боттомс

Timothy Bottoms
АктёрFrancis / Douglas / Henry / Patricia's Father / Older Alan
Ди Уоллес-Стоун

Dee Wallace-Stone
АктрисаPatricia
Лилиан Шовин

Lilyan Chauvin
АктрисаNurse
Микки Руни

Mickey Rooney
АктёрSimon / Henry
Мартин Коув

Martin Kove
АктёрTaxi Driver
Барбара Каррера

Barbara Carrera
АктрисаKatherine

Сценаристы

Патриция Парадайз

Patricia Paradise
Сценарист
Роджер Стейнманн

Roger Steinmann
Сценарист

Продюсеры

Норман Стейнберг

Norman Steinberg
Продюсер
Эрик Лузил

Eric Louzil
Продюсер
Бруно Коллер

Bruno Koller
Продюсер
Маркус Имтурн

Markus Imthurn
Продюсер

Художники

Роберт Хуммель

Robert Hummel
Художник
Кен Уивер

Ken Weaver
Художник

Монтажёры

Джефф Вуд

Jeff Wood
Монтажёр

Композиторы

Олбраттон МакКлейн

Albritton McClain
Композитор