Рай (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме
Фильм «Рай» 2004 года — драма о певице, которая после смерти мужа оставила карьеру и отправилась на поиски себя.
Патрисия Парадайз, известная певица из Лас-Вегаса, вышла замуж за влиятельного владельца казино. Ради поддержки его дела и собственной музыкальной карьеры ей пришлось пожертвовать мечтой о семье. Но после трагической гибели мужа выяснилось, что семейный бизнес разорен, а сама она осталась без финансов и близких. Ощущая себя потерянной и опустошенной, Патрисия покидает город и отправляется в путь, полный самоанализа и поиска своего истинного предназначения.
Смотреть «Рай» стоит ради хорошо раскрытых в нем тем выбора между карьерой и личной жизнью, а также жертвенности и последствий решений, принятых в молодости.
Рейтинг
5.3 IMDb
