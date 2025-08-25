Рай (фильм, 2004) смотреть онлайн

Рай
2004, Paradise
Драма18+

О фильме

Фильм «Рай» 2004 года — драма о певице, которая после смерти мужа оставила карьеру и отправилась на поиски себя.
Патрисия Парадайз, известная певица из Лас-Вегаса, вышла замуж за влиятельного владельца казино. Ради поддержки его дела и собственной музыкальной карьеры ей пришлось пожертвовать мечтой о семье. Но после трагической гибели мужа выяснилось, что семейный бизнес разорен, а сама она осталась без финансов и близких. Ощущая себя потерянной и опустошенной, Патрисия покидает город и отправляется в путь, полный самоанализа и поиска своего истинного предназначения.
Смотреть «Рай» стоит ради хорошо раскрытых в нем тем выбора между карьерой и личной жизнью, а также жертвенности и последствий решений, принятых в молодости.

Страна
Швейцария, США
Жанр
Драма

Рейтинг

5.3 IMDb

