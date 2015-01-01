Равные HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Equals
Фантастика, Драмы101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Сайлас живет в будущем, в обществе, названном «Коллектив». Жители этого современного мира — новое поколение людей, называемое «Равными». Не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни эмоций… Но над обществом нависает новая угроза: заболевание «SOS»...
Равные HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Дрейк
Доримус
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Джеки
Уивер
- Актёр
Тоби
Хасс
- ДСАктёр
Дэвид
Селби
- КЛАктриса
Кейт
Лин Шейл
- РХАктриса
Ребекка
Хэзлвуд
- Актёр
Тео
Ю
- АПАктриса
Аврора
Перрино
- НПСценарист
Нэйтан
Паркер
- ДДСценарист
Дрейк
Доримус
- ЭРПродюсер
Энн
Рурк
- Продюсер
Майкл
Шефер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ИБХудожник
Иэн
Бэйли
- ДХХудожник
Джейсон
Хугаард
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- СРКомпозитор
Саша
Ринг
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран