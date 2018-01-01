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Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»»

Режиссёры

Чадден Хантер

Чадден Хантер

Chadden Hunter
Режиссёр

Актёры

Тимоти Маккормак

Тимоти Маккормак

Timothy McCormack
Актёр
Майкл Маккормак

Майкл Маккормак

Michael McCormack
Актёр

Продюсеры

Чадден Хантер

Чадден Хантер

Chadden Hunter
Продюсер
Оли Харботтл

Оли Харботтл

Oli Harbottle
Продюсер

Композиторы

Финн Кларк

Финн Кларк

Finn Clarke
Композитор